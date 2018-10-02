Сыкымы Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 512

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:07 Бедные! Бедные госслужащие! Как они измучились без своих любимых, так необходимых им по работе, смартфонов! Ни такси не вызовешь без них, ни в карты не поиграешь, ни в одноклассниках и инсте не пошаришься - кароч никакого развития и никакого ощущения себя полноценными гражданами Казахстана.