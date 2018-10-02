Цитата: Сыкымы:

Они и сейчас у него.

Они сейчас в частных банках, которые отдали мои деньги частным лицам под проценты или же второй вариант, в американских облигациях и бумагах, если мозгов нет, то в очередных банках третьих стран и тупо в долларах и евро..