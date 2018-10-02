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§ NG.kz
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание Совета экспортеров Костанайской области с участием председателя правления АО «Экспортная страховая компания «КазахЭкспорт» Руслана ИСКАКОВА и акима региона Архимеда МУХАМБЕТОВА прошло в понедельник, 1 октября.
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§ 211
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4847
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу застраховать свои два миллиона по курсу доллара 180, ведь эти бабки были у государства..
Могу ли я , застраховав их, получить на пенсии по новому курсу, как в данном случае сейчас 380?
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§ Сыкымы
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ведь эти бабки были у государства..

Они и сейчас у него.
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§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4847
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Они и сейчас у него.

Они сейчас в частных банках, которые отдали мои деньги частным лицам под проценты или же второй вариант, в американских облигациях и бумагах, если мозгов нет, то в очередных банках третьих стран и тупо в долларах и евро..
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