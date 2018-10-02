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≡ Более 226 тысяч тенге собрали для проекта "Нужные деньги" участники турнира по мини-футболу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 226 тысяч тенге собрали для проекта "Нужные деньги" участники турнира по мини-футболу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В турнире приняли участие 10 команд: "Авангард", "БК-Маркет", "СарыаркаАвтоПром", "JTI”, “КТЭК", "Ресурс Ойл Костанай", "Содружество", "Кара Оба", "Dostar” и команда филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
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§ Victor Yang
Re: Более 226 тысяч тенге собрали для проекта "Нужные...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10981
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.10.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы НГ! Высокий уровень!
Это вам не местечковых свадебных ведущих официантами подряжать на общую сумму 50 тысяч.
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§ Алиса
Re: Более 226 тысяч тенге собрали для проекта "Нужные...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4360
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.10.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!!! И себе удовольствие доставили и кому-то помощь!!!!
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