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§ NG.kz
Неработающий светофор стал причиной аварии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33886
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь сайта Читатель. По его словам светофор периодически не работает на перекрестке Тауелсиздик - Каирбекова уже несколько дней.
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§ drakon
Re: Неработающий светофор стал причиной аварии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно, Регулировщиков - нет.
Так их у вас в природе - не существует.
А дорожных знаков тоже - нет?.... :lol: :-o
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* Сыкымы
Re: Неработающий светофор стал причиной аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А дорожных знаков тоже - нет?

Для некоторых и ПДД не существуют, что уж тут о знаках... 8-)
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§ Мишаня
Re: Неработающий светофор стал причиной аварии
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.10.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Для некоторых и ПДД не существуют

Машину купил, права купил. Ездить не купил ))
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§ Menden1968
Неработающий светофор стал причиной аварии
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно, Регулировщиков - нет.
Так их у вас в природе - не существует.
А дорожных знаков тоже - нет?....

Дело здесь не в регулировщиках и не в знаках,всё в другом,дело в том что в отлитчии от них у нас чтобы получить водительское удостоверение надо отучиться сдать экзамен и заплатить за обучение а у них всё упрощённо как в Америке заплатил и получил права .
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§ 211
Неработающий светофор стал причиной аварии
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4843
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
них всё упрощённо как в Америке заплатил и получил права .

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780934&topic_id=35724&forumid=1#780934

Смотри как бы мериканцы тебе за это газ не отключили, поосторожней там..
У нас не как у мериканцев, даже не выдумывай..
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§ Menden1968
Re: Неработающий светофор стал причиной аварии
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотри как бы мериканцы тебе за это газ не отключили, поосторожней там..

...мереканский газ на сколько я знаю мы не получаем пока у нас из Голландии и России ,Норвегия.а на счёт прав у них так и есть..
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