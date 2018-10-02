Menden1968 Неработающий светофор стал причиной аварии #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 96

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:01 Ну ладно, Регулировщиков - нет.

Так их у вас в природе - не существует.

А дорожных знаков тоже - нет?....



Дело здесь не в регулировщиках и не в знаках,всё в другом,дело в том что в отлитчии от них у нас чтобы получить водительское удостоверение надо отучиться сдать экзамен и заплатить за обучение а у них всё упрощённо как в Америке заплатил и получил права .