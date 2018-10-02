Menden1968 Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 96

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:19 Не пропускайте ихние товары, выйдите наконец из зоны таможенного Союза, разве это так трудно?

Когда то должно прийти это понимание.



Ой ты наш диванный боец сТ.союзом не напомнишь нам кто был его инициатором,давно говоришь о выходе,создай инициативную группу по выходу из Т.С.и в перёд в столицу с письмом,здрасти вот я Марик хочу выйти из Т.С. и.т.д.....хочу в Евро Союз типа этого к примеру ,честно говоря я не знаю в какой ты союз хочешь.Можешь создать его.