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§ NG.kz
Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отключение связано с плановыми мероприятиями на тепломагистрали. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". В связи с проводимыми работами подача горячей воды будет прекращена по 28 адресам
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§ Xacatel
Re: Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.10.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и вылазят опрессовки боком.
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* 211
Re: Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4843
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, не подготовился КТЕК к сезону..
Перед самой зимой не могут ничего доделать..
Хотя горячая вода в принципе то не нужна , есть выбор..
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