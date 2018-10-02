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§ NG.kz
Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце сентября российский контролирующий орган не пропустил более 20 тонн сельхозпродукции из Казахстана. Минсельхоз Казахстана намерен ввести ответные меры на действия Россельхознадзора по возврату овощей.
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§ Dron
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 02.10.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хорваты" решили на дурняк провезти свой картоп. Но не тут то было.
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* 211
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4843
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пропускайте ихние товары, выйдите наконец из зоны таможенного Союза, разве это так трудно?
Когда то должно прийти это понимание..
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* 211
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4843
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Резко отреагировать, это значит позже написать письмо и отправить Казпочтой..
Не хватает там для резкости таких как я..
Глядишь и жили бы как то было безо всяких таможенных союзов припеваючи..
А так становится лишь хуже..
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§ Dron
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 02.10.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не хватает там для резкости таких как я..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32490?1538465412


"Дикий, дерзкий. Как пуля резкий"
Не переживай, там и так сидят все такие, как ты.
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§ bgb
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора выйти из этого союза!
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* Menden1968
Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пропускайте ихние товары, выйдите наконец из зоны таможенного Союза, разве это так трудно?
Когда то должно прийти это понимание.

Ой ты наш диванный боец сТ.союзом не напомнишь нам кто был его инициатором,давно говоришь о выходе,создай инициативную группу по выходу из Т.С.и в перёд в столицу с письмом,здрасти вот я Марик хочу выйти из Т.С. и.т.д.....хочу в Евро Союз типа этого к примеру ,честно говоря я не знаю в какой ты союз хочешь.Можешь создать его.
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* 211
Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4843
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
напомнишь нам кто был его инициатором

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780939&topic_id=35721&forumid=1#780939

Надеюсь после придет осознание, что в свой дом чужаков пускать не надо, тем более делить с ними своих жен.
Иначе до резни может дело дойти..
Помним, как обошлись с Украиной..
Не надо..
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* 211
Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4843
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
говоря я не знаю в какой ты союз хочешь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35721&post_id=780941&order=0&viewmode=flat&pid=780939&forumid=1#780941

А почему ты решил что я обязан с кем то там союзничать?
Ну живет сосед и живет.
Привет привет, как дела, зачем его в койку то с собой?
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