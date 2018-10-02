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§ NG.kz
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получение уникального кода связано с разработкой «Электронной домовой книги». Жителям Костаная нужно прийти в ЦОН и внести корректировку в адресный регистр. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе отдела миграционной службы УВД Костаная.
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§ Xacatel
Re: Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.10.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.
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§ Victor Yang
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10980
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.10.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780930&topic_id=35726&forumid=1#780930

Народ тоже у нас такой, что побегут только тогда, когда скажут, что через три дня штрафы будут выписывать, если не получат такие коды.
А в этом сообщении нифига не ясно - могу ли я один пойти и удостоверить всех зарегистрированных в моей квартире, если у меня доля 50%? Какие документы нужны - достаточно удостоверения личности или документы на собственность тоже с собой нужно взять?

[Исправлено: Victor Yang, 02.10.2018 - 16:18]
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