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§ NG.kz
Сагинтаев раскритиковал акимов за растущие цены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал акимов областей и городов за рост цен. Местные власти заверили правительство в том, что принимают все меры, чтобы стабилизировать цены на значимые товары.
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§ 211
Re: Сагинтаев раскритиковал акимов за растущие цены
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4837
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимы что ли доллар подняли со 180ти..
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* drakon
Re: Сагинтаев раскритиковал акимов за растущие цены
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представить себе - не могу.
Сидит Меркель в Бундестаге
и "руководит" ценами - на морковку... :lol: :oops:
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§ Sniper
Сагинтаев раскритиковал акимов за растущие цены
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.10.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Viktor Honstein это уже политическая акция. Критиковать первых руководителей обоих государств.

Цитата:
drakon:
Представить себе - не могу.
Сидит Меркель в Бундестаге
и "руководит" ценами - на морковку...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780921&topic_id=35722&forumid=1#780921
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§ alex_60
Сагинтаев раскритиковал акимов за растущие цены
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и "руководит" ценами - на морковку...


суть то в том что названия дали другие- маслихат, акимат, нур -отан..
а вся структура та же- обком, горком, компартия. ..
те же методы- сеять с такого по такое, убирать тогда-то.
цены на капусту не повышать.
выездные оптовки по выходным в центре города.
при этом "забыли", что на улице рынок, и сеют, выращивают частные собственники.
короче говоря, работу работают.
и да, переименования, таблички... в приоритетах.
если уж с ценами на солярку не могут совладать и с ценами на коммунальные услуги,
о каких ценах на морковку они вообще говорят?
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