alex_60 Сагинтаев раскритиковал акимов за растущие цены #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1323

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:12 Цитата: drakon:

и "руководит" ценами - на морковку...



суть то в том что названия дали другие- маслихат, акимат, нур -отан..

а вся структура та же- обком, горком, компартия. ..

те же методы- сеять с такого по такое, убирать тогда-то.

цены на капусту не повышать.

выездные оптовки по выходным в центре города.

при этом "забыли", что на улице рынок, и сеют, выращивают частные собственники.

короче говоря, работу работают.

и да, переименования, таблички... в приоритетах.

если уж с ценами на солярку не могут совладать и с ценами на коммунальные услуги,

о каких ценах на морковку они вообще говорят?