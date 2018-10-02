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§ NG.kz
Неработающий светофор стал причиной аварии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь сайта Читатель. По его словам светофор периодически не работает на перекрестке Тауелсиздик - Каирбекова уже несколько дней.
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* drakon
Re: Неработающий светофор стал причиной аварии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно, Регулировщиков - нет.
Так их у вас в природе - не существует.
А дорожных знаков тоже - нет?.... :lol: :-o
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§ Сыкымы
Re: Неработающий светофор стал причиной аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А дорожных знаков тоже - нет?

Для некоторых и ПДД не существуют, что уж тут о знаках... 8-)
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