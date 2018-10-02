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§ NG.kz
Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце сентября российский контролирующий орган не пропустил более 20 тонн сельхозпродукции из Казахстана. Минсельхоз Казахстана намерен ввести ответные меры на действия Россельхознадзора по возврату овощей.
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§ Dron
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 02.10.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хорваты" решили на дурняк провезти свой картоп. Но не тут то было.
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§ 211
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4837
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пропускайте ихние товары, выйдите наконец из зоны таможенного Союза, разве это так трудно?
Когда то должно прийти это понимание..
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§ 211
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4837
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Резко отреагировать, это значит позже написать письмо и отправить Казпочтой..
Не хватает там для резкости таких как я..
Глядишь и жили бы как то было безо всяких таможенных союзов припеваючи..
А так становится лишь хуже..
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§ Dron
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 02.10.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не хватает там для резкости таких как я..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32490?1538465412


"Дикий, дерзкий. Как пуля резкий"
Не переживай, там и так сидят все такие, как ты.
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§ bgb
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора выйти из этого союза!
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