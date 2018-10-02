Dron Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 464

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:32 Цитата: 211:

Не хватает там для резкости таких как я..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32490?1538465412 Не хватает там для резкости таких как я..Источник:



"Дикий, дерзкий. Как пуля резкий"

Не переживай, там и так сидят все такие, как ты.