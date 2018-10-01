/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ориентировка на подозреваемого в похищении девочки около Затобольской школы-гимназии № 3 распространяется в соцсетях. В документе сказано, что ЧП произошло сегодня, 1 октября. Чтобы найти девочку, вводится план "Перехват".
Читать новость

§ Алиса
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4359
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.10.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ориентировка из"будущего" задним числом :-o

[Исправлено: Алиса, 01.10.2018 - 23:13]
Профайл

§ Сыкымы
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.10.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной фейк...
Профайл

§ bgb
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.10.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ванга нашептала: завтра там украдут девочку на машине красного цвета?
Профайл

§ Сыкымы
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело даже не в датах... "В подозрении данного преступления подозревается (небольшая) а/м красного цвета". Такого даже самый захудалый опер не напишет, не говоря уж об отсутствии примет девочки. Вообще вся верхняя половина текста не соответствует нижней - по смыслу, по стилю написания, по форматированию текста.
И без подписи начальника - это "филькина грамота"...

[Исправлено: Сыкымы, 02.10.2018 - 00:31]
Профайл

* yudjin
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5542
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.10.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы найти девочку, вводится план "Перехват".

ленинский путь отписался, что не девочка, а мальчик, не школьник, а 4-х лет... да и никто не похищал, а упал, орал... папа посадил в машину...

Напомнило стих:
Солнце, как в цирке, Лучами играет.
Рысью деревня В поля убегает.
Курят коровы, Спасаясь от мух,
В речке сидят Почтальон и пасух.
Синие девочки Рвут васильки.
В поле не бронзо-, А броне-вики.
А на холме, Где подъём очень крут,
Лошадь с возницей Телегу везут.
Мальчик квадратный ковер выбивает.
Круглый арбуз старичка доедает.
А далеко-далеко за холмом.
Лошадь трусцою бежит с мужиком...

Закрывать надо этот ватсап или делать платным, чтобы подобной брехни и прочей отвлекающей х..ни было меньше.
Профайл

§ Азамат Лисов
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 02.10.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно ватцап это помойка, но зачем копировать непроверенную информацию в газету на весь город???
Профайл

§ 211
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4837
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ленинский путь отписался

А с какой нескрываемой так сказать, неряшливостью о КН тут пишут, но тем не менее читают и его..
Профайл

* drakon
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка поступила - Правильно... :lol:
Профайл

§ таноми52
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В совершении данного преступления подозревается небольшая машина красного цвета.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32487#780907

До чего дошёл прогресс!!! :lol: :lol: :-P
Профайл

§ Сыкымы
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В совершении

На фото - "...В подозрении..."
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Мишаня, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 201
Пользователей: 5
Всего: 206

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх