yudjin Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция... #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5542

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:21 Цитата: Чтобы найти девочку, вводится план "Перехват".

ленинский путь отписался, что не девочка, а мальчик, не школьник, а 4-х лет... да и никто не похищал, а упал, орал... папа посадил в машину...



Напомнило стих:

Солнце, как в цирке, Лучами играет.

Рысью деревня В поля убегает.

Курят коровы, Спасаясь от мух,

В речке сидят Почтальон и пасух.

Синие девочки Рвут васильки.

В поле не бронзо-, А броне-вики.

А на холме, Где подъём очень крут,

Лошадь с возницей Телегу везут.

Мальчик квадратный ковер выбивает.

Круглый арбуз старичка доедает.

А далеко-далеко за холмом.

Лошадь трусцою бежит с мужиком...



Закрывать надо этот ватсап или делать платным, чтобы подобной брехни и прочей отвлекающей х..ни было меньше.