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Чтобы найти девочку, вводится план "Перехват".
ленинский путь отписался, что не девочка, а мальчик, не школьник, а 4-х лет... да и никто не похищал, а упал, орал... папа посадил в машину...
Напомнило стих:
Солнце, как в цирке, Лучами играет.
Рысью деревня В поля убегает.
Курят коровы, Спасаясь от мух,
В речке сидят Почтальон и пасух.
Синие девочки Рвут васильки.
В поле не бронзо-, А броне-вики.
А на холме, Где подъём очень крут,
Лошадь с возницей Телегу везут.
Мальчик квадратный ковер выбивает.
Круглый арбуз старичка доедает.
А далеко-далеко за холмом.
Лошадь трусцою бежит с мужиком...
Закрывать надо этот ватсап или делать платным, чтобы подобной брехни и прочей отвлекающей х..ни было меньше.