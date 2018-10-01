Kairat stayer Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях #70





(Полноправные пользователи) Сообщений: 254

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:15 Цитата: Мишаня:

А еще всяких блохеров немало. Куда ни ткни - эксперД или блохер. Правда еще журналиЗды встречаются. Найти эксперта и журналиста - это сродни чуду. В НГ журналисты еще есть, а вот публикуют мнения, как правило, экперДов.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35708&viewmode=flat&sortorder=0&start=60 А еще всяких блохеров немало. Куда ни ткни - эксперД или блохер. Правда еще журналиЗды встречаются. Найти эксперта и журналиста - это сродни чуду. В НГ журналисты еще есть, а вот публикуют мнения, как правило, экперДов.Источник:



Мишаня согласен, но опять же люди разные бывают, под одну гребёнку всех грести наверное не стоит, есть нормальные эксперты, за диванных речь не веду, которые не переобуваются в зависимости от сложившихся разных обстоятельств, даже если проидёт 10-30 и более лет, которые аргументированно и смело говорят правду. Однако, к сожалению, как отметил выше, многие лоббируют различные интересы и.т.д. за исключением независимых, но наверное полностью независимых мизерное количество.



Ты за демократию выше озвучил, сравнение с СССР привёл, любое демократическое государство строит свою внешнюю политику согласно международным правовым нормам, внешнею конституционным нормам. На мой взгляд до революции 1917 года, здесь среди коренного народа были антиколониальные, национально-освободительные настроения. Но, опять же моё мнение, сейчас за колониализм следует вообще не вспоминать. Поэтому, в своё время идею В.И. Ленина большинство населения поддержало, власть, заводы. фабрики и земли рабочим и крестьянам. Дальше как всё развивалось мы знаем, говорить, что всё было плохо неправильно, как неоднократно отмечал, было хорошее и плохое, но больше хорошего, ну по крайней мере лично в моей жизни. Кстати, тогда с "Диссидентами", не церемонились, в настоящее время каждый может высказать своё мнение. На территории страны проживают люди с разными культурными традициями, вероисповеданием, по большому счёту компромисс находим в большинстве случаев, только вот нет единого мнения по переименованиям, установке памятников батырам.