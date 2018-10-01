Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Я робот
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Сообщений: 33878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 01:07
Поводом для обсуждения послужила просьба акима Тарановского района к маслихату рассмотреть предложение группы граждан о том, чтобы району присвоили имя Беймбета Майлина. Инициативу обсудили члены постоянных комиссий районного маслихата. Читать новость
Не понял ты за какой референдум в Северной Ирландии речь ведёшь? Есть Ирландия и Северная Ирландия, последняя административно-территориальная единица Великобритании, состоящая из 6 графств и 26 районов. При этом большинство населения протестанты, которые являются британцами (англичанами) по культуре и традициям. Необходимо отметить, что в 1921 году был подписан мирный договор между Великобританией и Ирландией, в результате которого Ирландия получила статус доминиона, а в 1949 году полную независимость.
Какая сплоченность в обществе! Демократия! А единичные противники - диссиденты. Что-то это сильно напоминает. Цикл истории продолжается. Правильно, надо переименовать район и село. Сразу же дороги новые появятся, и, не побоюсь подумать - какая нибудь секция бокса. Все правильно делается - ради процветания страны!
211: и теперь отвечаем коленно локтевой позой соглашательства, ведь чем то платить за наши ошибки нужно..
Поза тех времен не сильно отличается от нынешней. Всеобщее "одобрямс". А если ты не "одобрямс" - ты не патриот, соглашатель, вплоть до врага. Весна сменяется летом, осенью. А потом приходит зима, долгая и нудная.
Начать стоит с того, что простого населения в зале было всего ничего, все остальные - заинтересованные лица, которые может и против переименования, но промолчали не высказав свое настоящее мнение, из-за страха перед начальством. К чему была вся эта показуха с публичными слушаниями, если людей пригласили по факту для оглашения уже принятого решения? Почему голосовали только депутаты, когда речь шла о целом районе? Где гражданская позиция местного сообщества, которое засунуло свою гордость и личное мнение поглубже и голосовало за переименование округа? Никто так и не смог объяснить четко, зачем это и кому нужно, в чём смысл данного переименования и чем не угодили старые названия... Власть говорит, что финансово людей это никак не коснется. Конечно, на прямую может быть и нет но, переименовать целый районный центр, а с ним и сам огромный район, это не то что изменить названия в паре улиц. На это из бюджета будут (а скорее всего уже) выделены миллионы. Но бюджет же пополняется за счет наших же ИПНов. Так почему эти налоги должны так бездарно тратиться. Ведь в школах бегут крыши, дети зимой сидят одетые, дышат плесенью, которая цветёт на сырых стенах. Мелкие села района на грани расформирования.Можно ведь построить новые д/с, закупить необходимое оборудование в больницы, школы и тд. Но…
Зато с новыми названиями район и центр будут процветать как в былые времена, о которых, кстати, на сходе говорил Ильченко В.С. (жаль, что его речь, от не далекого ума, не все смогли правильно понять). О какой идеологии и воспитании мы говорим?! Назвать село, названием реки, исказивего историю... При советской власти здесь все построили, при СОВЕТСКОЙ! А теперь все только разрушается! Молодежь района, которая была ЗА эти переименования и те, кто говорил от якобы ее имени, раз вам так не нравится все отсылки к СССР, то организуйтесь, соберитесь в бригады и постройте что то свое новое, принадлежащее независимой РК и давайте этому любое название на которое способна ваша фантазия, а не просто раболепно подмазывайте начальству. Зачем трогать то, к чему никакого отношения не имеете. А вот когда упретесь в финансовую и материальную не поддержку власти, тогда и кричите о незалежности.
Возвращаясь к собранию, скажу, что это была одна клоунада, а не публичные слушания. Текст заранее написан, проект решения и само решение были уже готовы. Приказы подчиненным кричать и писать везде, что они за переименование, розданы. Чего только стоят комментарии в инстаграм под информацией от НГ о предстоящих слушаниях. (https://www.instagram.com/p/BoQj8CpBSYS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1rvds6ensp1qm). Все они появились в одночасье и за исключением некоторых принадлежат госслужащим, учителям, нуротановцам и не отличаются индивидуальностью, а как под копирку «Я за переименование, Майлин наш герой», «Я как учитель поддерживаю, Майлин наш земляк» и тд. в общем, аргументы не опровержимые. Всю жизнь был тарановцем, а теперь не смогу таковым являться, и айетовцем не буду, т.к. еще не жил в этом селе, да и в дальнейшем не смогу принять этого, возраст уже не тот… Можно еще много чего излить, но уже (да и тогда тоже) поздно. Все как всегда и обычно, решено без обывателей.
Да он требует, чтобы своими словами озвучивали, без пруфов, ссылок и.т.д. Походу верит только телевизору, наверное надо мыслить шире, любую информацию перепроверить, что за источник, чьи интересы лоббирует. В конечном результате, исходя из анализа формировать свою точку зрения. Да и в телевизоре же много всяких псевдоэкспертов развелось, которые умышленно или не умышленно, вводят народ в заблуждение.
А еще всяких блохеров немало. Куда ни ткни - эксперД или блохер. Правда еще журналиЗды встречаются. Найти эксперта и журналиста - это сродни чуду. В НГ журналисты еще есть, а вот публикуют мнения, как правило, экперДов.
а что вы хотели, господин хороший? Думаете лет 40 назад, по другому переименовывали ваш район? Зашла упругая секретарьша, виляя торсом, к своему шефу с готовым текстом. Он лениво прочитал текст, расписался. Потом вытащил из сейфа печать, подул на нее или харкнул, и размашисто шлепнул оттиск печати по бумаге. И ничего жили с новым названием. Никто и не мяукал.
Мишаня: А еще всяких блохеров немало. Куда ни ткни - эксперД или блохер. Правда еще журналиЗды встречаются. Найти эксперта и журналиста - это сродни чуду. В НГ журналисты еще есть, а вот публикуют мнения, как правило, экперДов.
Мишаня согласен, но опять же люди разные бывают, под одну гребёнку всех грести наверное не стоит, есть нормальные эксперты, за диванных речь не веду, которые не переобуваются в зависимости от сложившихся разных обстоятельств, даже если проидёт 10-30 и более лет, которые аргументированно и смело говорят правду. Однако, к сожалению, как отметил выше, многие лоббируют различные интересы и.т.д. за исключением независимых, но наверное полностью независимых мизерное количество.
Ты за демократию выше озвучил, сравнение с СССР привёл, любое демократическое государство строит свою внешнюю политику согласно международным правовым нормам, внешнею конституционным нормам. На мой взгляд до революции 1917 года, здесь среди коренного народа были антиколониальные, национально-освободительные настроения. Но, опять же моё мнение, сейчас за колониализм следует вообще не вспоминать. Поэтому, в своё время идею В.И. Ленина большинство населения поддержало, власть, заводы. фабрики и земли рабочим и крестьянам. Дальше как всё развивалось мы знаем, говорить, что всё было плохо неправильно, как неоднократно отмечал, было хорошее и плохое, но больше хорошего, ну по крайней мере лично в моей жизни. Кстати, тогда с "Диссидентами", не церемонились, в настоящее время каждый может высказать своё мнение. На территории страны проживают люди с разными культурными традициями, вероисповеданием, по большому счёту компромисс находим в большинстве случаев, только вот нет единого мнения по переименованиям, установке памятников батырам.
История для многих сегодня — приложение к политике. Портал Abai.kz поднимает вопрос переименования улиц в Костанае, проводя паралелли с современностью. «Накануне 25-летия Независимости мы очень обрадовались, когда узнали новость, что улица имени Тарана в центре Костаная будет переименована в улицу Независимости Мы сообщали друг другу эту радостную весть, просили суюнши. Ведь на костанайщине переименование не то что населенного пункта, а просто улицы стоит неимоверных усилий. Сейчас соответствующее решение комиссии проходит согласования. Хорошее дело! Однако спустя некоторое время распространилась «недобрая весть» — оказывается, именем Лаврентия Тарана будет именоваться другая костанайская улица. И это была действительно недобрая весть. Лаврентий Таран – красный командир, который в свое время организовал гонения на гордость нации, вождей Алаша Алихана Бокейханулы, Миржакипа Дулатулы, Ахмета Байтурсынулы… Однако несмотря на это, сегодня… имя Тарана носит район, где родился и вырос один из классиков казахской литературы Беимбет Майлин. А улицы имени Беимбета Майлина, одного из лучших сынов казахской нации, вы найдете только на окраинах Костаная и Рудного, которые и показывать стыдно. Хотелось бы, чтобы чиновничий люд костанайщины перестал оглядываться и принял смелое решение. Ведь сегодня любой человек из открытых источников и энциклопедий может свободно узнать, кто такие и Беимбет Майлин, и Лаврентий Таран».
Kairat stayer: Кстати, тогда с "Диссидентами", не церемонились, в настоящее время каждый может высказать своё мнение
Я полностью согласен, а по цитате есть анекдот: Hезалежна Украина. Город Киев. Стоят два мужика. Подходит к ним прохожий и спрашивает: Громадяне! Скажiть будь-ласка, як до Хрещатика пройти? Ему в ответ - молчание. Повторяет вопрос на английском. - Молчание Hа немецком. - Молчание Hа французком. - Молчание Hе получив ответа прохожий идет дальше. Один мужик другому говорит: - Дивысь Петро, яки умный человек, сколько много языков знает! - Hу и шо помогло це ему?
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