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§ NG.kz
Плюсы и минусы новых депозитов в казахстанских банках объяснили эксперты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
C 1 октября в Казахстане максимальные ставки по депозитам стали разными в зависимости от срока и вида вклада. Эксперты объяснили плюсы и минусы новых видов вкладов.
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§ Мишаня
Re: Плюсы и минусы новых депозитов в казахстанских банках...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.10.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Плюсы и минусы новых депозитов в казахстанских банках объяснили эксперты

Тут экспертом быть не надо. И так все понятно и предсказуемо. Однако, еще вкладчики не перевелись? Это хорошо, когда есть кого обуть :-)
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§ Sniper
Re: Плюсы и минусы новых депозитов в казахстанских банках...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.10.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать права была главный бухгалтер банка, когда с нового года начала платить вместо записанных в договор 6,3 процента, жалкие 3-4 процента. Указана предельная ставка по вкладам. Минимальная ставка допускается 0 процентов.
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