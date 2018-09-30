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≡ Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33875
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк Казахстана планирует разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты. У золота в качестве инструмента для инвестиций, как подчеркивают эксперты, есть плюсы и минусы.
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§ alex_60
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в субботу открыл новый депозит, положил 1000 тенге. на год.
снимай , ложи,переводи, конвертируй.
с понедельника стало 10,5 , было 12. там где я.
старый закончится , переведу на этот.
как обычно всегда.

[Исправлено: alex_60, 01.10.2018 - 21:51]
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§ alex_60
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нефть уже 84.
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