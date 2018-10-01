elektron Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях #54





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2018

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:01 Цитата: Горожанин_kst:

Я люблю эту землю, но не эту страну, не это государство, не эту политику.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780847&topic_id=35708&forumid=1&1538402261 Я люблю эту землю, но не эту страну, не это государство, не эту политику.Источник:

Да чего теперь, после драки кулаками махать? Слабо им нормальный референдум провести было? Видать слабо... Раз всё "своими" кучками решают. Точно так же как и с Затобольском. Только там условия теперь какие то выполнить нужно, вот наверное фонтан и построили. Может ещё чего придумают, что бы статус города получить, с переименованием.