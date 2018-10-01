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§ NG.kz
Бизнесменам разрешили не использовать печати в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33875
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госорганам запретили требовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Поправки в Предпринимательский кодекс внесли, чтобы бизнес мог сэкономить.
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§ 211
Re: Бизнесменам разрешили не использовать печати в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4831
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, теперь печати не нужны?
А если подпись подделают и поди докажы что ты не слон..
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§ Сыкымы
Re: Бизнесменам разрешили не использовать печати в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.10.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А если подпись подделают и поди докажы что ты не слон..

Зато на печатьке сэкономишь! 8-)
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