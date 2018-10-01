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§ NG.kz
Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о заказном убийстве вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33875
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайца Ярослава Мазура, которому вменяли организацию и покушение на убийство, сегодня, 1 октября, освободили из-под стражи в зале уголовного суда спустя 7 месяцев заключения. Причина такого решения - отказ прокуратуры от обвинения.
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§ 211
Re: Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4831
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы засадить..
Вот так работает наша полиция, которая сама не поддается логике и не может найти достаточно улик, лишь по доносу действует как во времена НКВД..
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§ 211
Re: Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4831
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а с Пикулевым была банальная подстава чтоб засадить этого Мазура..
Потому его за попытку убийства вероятно не садят..
С 2014 го года кто то просто пытался ему отомстить..
Может он действительно в чем то виновен и Мститель не остановится ни перед чем..
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§ Сыкымы
Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о заказном убийстве вынесли в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.10.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот так работает наша полиция, к

Тут много факторов влияет, сам писал:
Цитата:
211:
У вас отопление среди зимы отключают?
У вас воду из крана пьют холодную?
У вас продукты не просроченные и не из настоящего млека или мяса?
У вас машины разбиваются об колдобины и потом им никто не выплачивает за это и сколько выплачивает страховка?
Дорогой мой, да если б у вас на лето и холодную и горячую отключали и из крана текла бы коричневая жижжа вы бы там с ума посходили и сказали бы давай качество..
У вас там , а это самое главное, уровень жизни благодаря чистым продуктам и постоянных качественных услуг, согласен, дорогих, какой?
Ты там откушиваешь ту же колбасу и ты что, не уверен от каких бруцелезных коров она и не только?
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