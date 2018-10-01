Цитата: 211:

Вот так работает наша полиция, к

Тут много факторов влияет, сам писал:

Цитата: 211:

У вас отопление среди зимы отключают?

У вас воду из крана пьют холодную?

У вас продукты не просроченные и не из настоящего млека или мяса?

У вас машины разбиваются об колдобины и потом им никто не выплачивает за это и сколько выплачивает страховка?

Дорогой мой, да если б у вас на лето и холодную и горячую отключали и из крана текла бы коричневая жижжа вы бы там с ума посходили и сказали бы давай качество..

У вас там , а это самое главное, уровень жизни благодаря чистым продуктам и постоянных качественных услуг, согласен, дорогих, какой?

Ты там откушиваешь ту же колбасу и ты что, не уверен от каких бруцелезных коров она и не только?