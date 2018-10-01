211 Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4831

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:13 Цитата: Menden1968:

давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты и



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780850&topic_id=35716&forumid=1&1538402785 давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты иИсточник:

Так..

У вас отопление среди зимы отключают?

У вас воду из крана пьют холодную?

У вас продукты не просроченные и не из настоящего млека или мяса?

У вас машины разбиваются об колдобины и потом им никто не выплачивает за это и сколько выплачивает страховка?

Дорогой мой, да если б у вас на лето и холодную и горячую отключали и из крана текла бы коричневая жижжа вы бы там с ума посходили и сказали бы давай качество..

У вас там , а это самое главное, уровень жизни благодаря чистым продуктам и постоянных качественных услуг, согласен, дорогих, какой?

Ты там откушиваешь ту же колбасу и ты что, не уверен от каких бруцелезных коров она и не только?

Не надо вот давить на то что у вас мерседесы дороже, а у нас лады ларгусы дешевле..

Поставь их вместе и посмотри..

Каждый немец может взять себе мерс.

Но никто не купил ладу пятнашку или как их там, только потому что она дешева..

Она во первых не обеспечивает безопасности..

Так и с едой, так и с комуслугами..