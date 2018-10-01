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≡ Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33875
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о напвадении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.
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§ Victor Yang
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10978
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.10.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Поражаюсь таким людям.

Каким? Которые не желают рисковать своей жизнью, а зовут тех, кто выбрал это своей работой, да и спец. "инвентарь" имеется, по долгу службы? Нужно героизм проявить голыми руками? Чтобы вместо одного трупа два было? И где подвох, в чём смысл такого действия? Чистая совесть в мёртвом теле? Может, свидетель был с недостатком веса - что он сделает? Или он мог быть с избытком веса - он неповоротлив и никуда не убежит.
Будь у нас разрешено ношение хотя бы газового пистолета - можно было бы по-другому говорить.
Цитата:
Трэвэл:
Не путайте, это совсем разные преступления.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780844&topic_id=35716&forumid=1#780844

Это потому что не влез. Влез бы - было бы одинаково, возможно - желая предотвратить преступление, был убит.

[Исправлено: Victor Yang, 01.10.2018 - 19:05]
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§ Menden1968
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот видишь..
Наши полицейские хуже бомжей ровно в два раза.
И коррупция с такой бешенно маленькой зарплатой только усугубляется все больше и больше и не будет ей конца, пока людишки получают гроши, потому что денег все хотят, вот и крутятся как могут..
Потому что бедные мы..
Вашим бедным представителям гос.органам ещё может позавидовать простой бюргер..
И давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты и что остаётся с 400 евро не смеши.На социале сидят кто элементарно не хочет работать или бомжики или алики.Работы сейчас валом кто хочет пожалуйста минималка 8.90 кто хочет тот работает просто не надо искать лёгкой работы это просто...
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§ elektron
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2018
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.10.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Будь у нас разрешено ношение хотя бы газового пистолета - можно было бы по-другому говорить.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780849&topic_id=35716&forumid=1&1538401343

Тоже не вариант :-x Может в определённой ситуации против самого же тебя обернуться. Уже как то описывал случай. 3-е парней на станции метро в центре города часов 22-23 вечера приставали к 2-ум девушкам. Ну я как последний м...к решил вмешаться. Перешло в потасовку, в результате сзади ещё кто то огрел, сбили с ног, скорая, полиция, неделя больничного. А те все на метро сели и таковы были. Правда шустро прибыли. Да чего уж, бывает и самим полицаям достаётся. Это их работа пусть и делают. Я теперь только вызвать полицию, да сделать замечание. Не больше. Есть и другие "херои" - клавишные ;-)
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§ 211
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4831
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты и

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780850&topic_id=35716&forumid=1&1538402785

Так..
У вас отопление среди зимы отключают?
У вас воду из крана пьют холодную?
У вас продукты не просроченные и не из настоящего млека или мяса?
У вас машины разбиваются об колдобины и потом им никто не выплачивает за это и сколько выплачивает страховка?
Дорогой мой, да если б у вас на лето и холодную и горячую отключали и из крана текла бы коричневая жижжа вы бы там с ума посходили и сказали бы давай качество..
У вас там , а это самое главное, уровень жизни благодаря чистым продуктам и постоянных качественных услуг, согласен, дорогих, какой?
Ты там откушиваешь ту же колбасу и ты что, не уверен от каких бруцелезных коров она и не только?
Не надо вот давить на то что у вас мерседесы дороже, а у нас лады ларгусы дешевле..
Поставь их вместе и посмотри..
Каждый немец может взять себе мерс.
Но никто не купил ладу пятнашку или как их там, только потому что она дешева..
Она во первых не обеспечивает безопасности..
Так и с едой, так и с комуслугами..
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§ kbkz1980
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3773
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.10.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, свидетель был с недостатком веса - что он сделает

Возможно не правильно говорить,когда всё произошло.
Но привлечь внимамание машин едущих по дороге думаю можно было.
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§ Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6212
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

На пристане как на корейский мост ехать если со стороны зтб. Дети пошли купатся. Мой родной братишка. Утонул у всех на глазах. Казалось бы. Вот дорога . Выйди позови на помощь. Многие люди не могут проявить силу. Помощ. За сут( извеняюсь) наверно у тут так.
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§ Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6212
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А менты по долгу своей. ОБЯЗАНЫ. проверить вызов. Они за это если на то пошло. Деньги получают.
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