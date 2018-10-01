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≡ Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33874
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о напвадении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.
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§ Victor Yang
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10978
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.10.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Поражаюсь таким людям.

Каким? Которые не желают рисковать своей жизнью, а зовут тех, кто выбрал это своей работой, да и спец. "инвентарь" имеется, по долгу службы? Нужно героизм проявить голыми руками? Чтобы вместо одного трупа два было? И где подвох, в чём смысл такого действия? Чистая совесть в мёртвом теле? Может, свидетель был с недостатком веса - что он сделает? Или он мог быть с избытком веса - он неповоротлив и никуда не убежит.
Будь у нас разрешено ношение хотя бы газового пистолета - можно было бы по-другому говорить.
Цитата:
Трэвэл:
Не путайте, это совсем разные преступления.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780844&topic_id=35716&forumid=1#780844

Это потому что не влез. Влез бы - было бы одинаково, возможно - желая предотвратить преступление, был убит.

[Исправлено: Victor Yang, 01.10.2018 - 19:05]
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§ Menden1968
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот видишь..
Наши полицейские хуже бомжей ровно в два раза.
И коррупция с такой бешенно маленькой зарплатой только усугубляется все больше и больше и не будет ей конца, пока людишки получают гроши, потому что денег все хотят, вот и крутятся как могут..
Потому что бедные мы..
Вашим бедным представителям гос.органам ещё может позавидовать простой бюргер..
И давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты и что остаётся с 400 евро не смеши.На социале сидят кто элементарно не хочет работать или бомжики или алики.Работы сейчас валом кто хочет пожалуйста минималка 8.90 кто хочет тот работает просто не надо искать лёгкой работы это просто...
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