Menden1968 Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на... #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 93

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:11 Вот видишь..

Наши полицейские хуже бомжей ровно в два раза.

И коррупция с такой бешенно маленькой зарплатой только усугубляется все больше и больше и не будет ей конца, пока людишки получают гроши, потому что денег все хотят, вот и крутятся как могут..

Потому что бедные мы..

Вашим бедным представителям гос.органам ещё может позавидовать простой бюргер..

И давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты и что остаётся с 400 евро не смеши.На социале сидят кто элементарно не хочет работать или бомжики или алики.Работы сейчас валом кто хочет пожалуйста минималка 8.90 кто хочет тот работает просто не надо искать лёгкой работы это просто...