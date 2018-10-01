/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33874
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поводом для обсуждения послужила просьба акима Тарановского района к маслихату рассмотреть предложение группы граждан о том, чтобы району присвоили имя Беймбета Майлина. Инициативу обсудили члены постоянных комиссий районного маслихата.
Читать новость

§ Горожанин_kst
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1273
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.10.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

ЭТ ты сейчас про Беимбета, вступившего а коммунистическую партию в 1925 году? Советского писателя-коммунистов? Жжешь...тебе б на том сборище выступить.
Профайл

§ 211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
про

Нет.
Я сейчас стараюсь думать как большинство, кто не хочет возврата в советское прошлое..
Для кого мы, бывшие советские люди, вымирающие динозавры из прошлого..
Потому что сами порушили свое будущее, своими руками..
Профайл

§ 211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошлое не исправить.
Каждый наш шаг тогда, каждый выбор будь то мальвинки до возможности высказать свое мнение, каждый просмотр передачи Невзорова и Листьева, каждый напев песен Виктора Цоя и тд, и привело к этому настоящему будущему..
И все кто недоволен сегодня своим настоящим, пусть окинет взгляд в свое личное прошлое и задаст себе вопрос, а чего ты собственно для своего будущего там делал и как жЫл?..
Профайл

§ Трэвэл
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И все кто недоволен сегодня своим настоящим

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32476&start=45#comment_1

Тоже считаю, что отрицать можем всё практически, но что мы сами сделали хорошего, чтобы бесконечно порицать и критиковать действительность?! В любой ситуации можно найти как хорошее, так и плохое. Давайте хотя бы для самих себя искать только лучшее... если, конечно, вы патриоты своей страны.
Профайл

§ Горожанин_kst
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1273
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.10.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Патриотом своей страны? По логике тех, кто ратует за эти переименования, по чесноку если уж взять, без пафосных речей и завуалированных намерений, истинных намерений...тут больше нет моей страны.
Профайл

§ Трэвэл
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
тут больше нет моей страны

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32476&start=45#comment_1

Ну что я могу сказать? это Ваш выбор...
Профайл

§ 211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще с фильма сестер или братьев Вачовски Облачняй атлас..

"От наших поступков, хороших или плохих, от наших решений, правильных и не правильных, зависит судьба прошлого и исход будущего, а значит, что и наша жизнь тоже, зависит от событий прошлого, и меняет все будущее."
Профайл

§ 211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
тут больше нет моей страны.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35708&post_id=780845&order=0&viewmode=flat&pid=780838&forumid=1#780845

С приходом Михаила Сергеевича и нашей поддержки развала СССР, мы все потеряли свою страну, свою Родину..
С этим грузом теперь и живем, в новой стране, которую строят уже другие для себя..
Имеем ли мы право противиться новым людям, которые считают ее своей..
Есть ли в том смыл?
Профайл

§ Горожанин_kst
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1273
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.10.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Как раз нет. Я эти сборища не созываю. И голосуют на них тоже за меня, выбранные, типа, от моего имени. Кругом притворство, обстряпываются делишки, а потом "ваш выбор!"
Нет, ребят, так не пройдёт, ответственность за это я разделять с вами не намерен.Я люблю эту землю, но не эту страну, не это государство, не эту политику.

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.10.2018 - 18:43]
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: drakon, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 2
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх