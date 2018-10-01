Цитата: Трэвэл:



Как раз нет. Я эти сборища не созываю. И голосуют на них тоже за меня, выбранные, типа, от моего имени. Кругом притворство, обстряпываются делишки, а потом "ваш выбор!"

Нет, ребят, так не пройдёт, ответственность за это я разделять с вами не намерен.Я люблю эту землю, но не эту страну, не это государство, не эту политику.



[Исправлено: Горожанин_kst, 01.10.2018 - 18:43]