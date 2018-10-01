Victor Yang Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде #24





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10978

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:17 Цитата: Трэвэл:

А сколько тех, кто просто так, как говорится "поприкалываться," звонит на 102.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35716&post_id=780837&order=0&viewmode=flat&pid=780835&forumid=1#780837 А сколько тех, кто просто так, как говорится "поприкалываться," звонит на 102.Источник:

И кто так прикалывается сейчас? При вызове номер фиксируется, вызывающий называет свои данные. Мне даже на следующий день после вызова автомат позвонил - попросил оценить - решилась проблема или нет.

Цитата: Трэвэл:

Интересно, а в чем они виновные? в том, что приехали на вызов, а на месте не оказалось того, кто позвонил в полицию?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35716&post_id=780837&order=0&viewmode=flat&pid=780835&forumid=1#780837 Интересно, а в чем они виновные? в том, что приехали на вызов, а на месте не оказалось того, кто позвонил в полицию?Источник:

Наверняка, у полицейских есть инструкции как действовать в той или иной ситуации. И подсудимые либо не знали, либо не соблюдали.