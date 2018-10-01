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≡ Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33874
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о напвадении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.
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§ Алиса
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4358
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.10.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Каждый в своей работе должен относится добросовестно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780798&topic_id=35716&forumid=1#780798

согласна на все 200%. Но жизнь привела к тому что имеем... Это ужасно осознавать. Но как есть...
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§ 211
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
одел форму относись к своей работе добросовестно,не вымогай деньги,не дебоширь в ресторанах,не крышуй наркоторговцев,не останавливай без причин,не бей подозреваемых ,на сегодняшний день мы только это и слышим

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35716&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

У вас полицейский сколько получает?
У нас 200 евро, это меньше чем у вас пособие бомжам в два с чем то раза..
С какого перепуга он должен быть таким идеальным?
Ровно тоже самое касается и остальных профессий..
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§ Трэвэл
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Трэвэл


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Сообщений: 81
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
...нет не крайние а виновные

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32482?1538390464

Интересно, а в чем они виновные? в том, что приехали на вызов, а на месте не оказалось того, кто позвонил в полицию? или они, как собаки-ищейки, должны были искать по запаху? А сколько тех, кто просто так, как говорится "поприкалываться," звонит на 102. Если не знаете всей ситуации, то заканчивайте уже их обс...ть.
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§ Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6210
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Ты хочешь сказать что не виновны? Они приехали на место проишествие с окна служебного авто бычок выкинули и поехали домой. Я считаю они должны как собаки носом рыть землю. Работа у них такая..
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§ Трэвэл
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Трэвэл


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Сообщений: 81
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Они приехали на место проишествие с окна служебного авто бычок выкинули и поехали домой.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32482&start=15#comment_1

Так это ты что ли их вызвал и свалил оттуда?
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§ Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6210
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Не я.
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§ Трэвэл
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про бычок тогда откуда знаешь?
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§ kbkz1980
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3772
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.10.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно не в тему.
А тот кто звонил,помешать этому никак не мог?
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§ Victor Yang
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10978
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.10.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А тот кто звонил,помешать этому никак не мог?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780835&topic_id=35716&forumid=1#780835

Мог, но не обязан. И помощь эта неизвестно во что бы вылилась - достаточно вспомнить Дениса Тена. Свидетель проявил гражданскую активность - позвонил в полицию, а ведь мог и просто пройти, но в этом случае тоже мог оказаться на скамье подсудимых.
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§ Victor Yang
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10978
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.10.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
А сколько тех, кто просто так, как говорится "поприкалываться," звонит на 102.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35716&post_id=780837&order=0&viewmode=flat&pid=780835&forumid=1#780837

И кто так прикалывается сейчас? При вызове номер фиксируется, вызывающий называет свои данные. Мне даже на следующий день после вызова автомат позвонил - попросил оценить - решилась проблема или нет.
Цитата:
Трэвэл:
Интересно, а в чем они виновные? в том, что приехали на вызов, а на месте не оказалось того, кто позвонил в полицию?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35716&post_id=780837&order=0&viewmode=flat&pid=780835&forumid=1#780837

Наверняка, у полицейских есть инструкции как действовать в той или иной ситуации. И подсудимые либо не знали, либо не соблюдали.
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§ Трэвэл
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мог, но не обязан.

Поражаюсь таким людям.
Цитата:
Victor Yang:
И помощь эта неизвестно во что бы вылилась - достаточно вспомнить Дениса Тена.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32482&start=15#comment_1

Не путайте, это совсем разные преступления.
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§ Menden1968
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас полицейский сколько получает?
У нас 200 евро, это меньше чем у вас пособие бомжам в два с чем то раза..
С какого перепуга он должен быть таким идеальным?

Не знаю сколько получают у нас полицисты....не спрашавал,да и здесь не прилично узнавать кто сколько зарабатывает.

Скорее всего это засекреченная гос. программа по приёму не идеальных сотрудников в органы вот мы и видим отрицательный результат ,блуждая по ресторанам они в неодыкватном состоянии рассказывают охранникая кто они такие и .т.д......перечислять более не буду ....
а социальщики или бомжи получают около 400 евро и им ещё квартиру город оплачивает ......искорените коррупцию и будешь жить красиво ...
Профайл

* drakon
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14695
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А тот кто звонил,помешать этому никак не мог?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780839&topic_id=35716&forumid=1#780839

Лилли, он не ОБЯЗАН - это делать.
У него пистольки - нет... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14695
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорит Марик,для этого есть
специально обученные люди... :lol:
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§ 211
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
социальщики или бомжи получают около 400 евро и им ещё квартиру город оплачивает ......искорените коррупцию и будешь жить красиво

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780842&topic_id=35716&forumid=1&1538396883

Вот видишь..
Наши полицейские хуже бомжей ровно в два раза.
И коррупция с такой бешенно маленькой зарплатой только усугубляется все больше и больше и не будет ей конца, пока людишки получают гроши, потому что денег все хотят, вот и крутятся как могут..
Потому что бедные мы..
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