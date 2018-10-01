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≡ Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о напвадении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.
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§ Алиса
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4358
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.10.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Каждый в своей работе должен относится добросовестно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780798&topic_id=35716&forumid=1#780798

согласна на все 200%. Но жизнь привела к тому что имеем... Это ужасно осознавать. Но как есть...
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