Sniper Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях #31





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:21 Цитата: Trueman4400:

что он был еще и журналистом. Действительно, здесь без сомнения, надо отдать дань уважения!



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35708&viewmode=flat&sortorder=0&start=30 что он был еще и журналистом. Действительно, здесь без сомнения, надо отдать дань уважения!Источник:

можно отдать уважения на его похоронах. Кощунственно звучит, но его сделали таким героем огпушники и чекисты. Заприметили, так сказать паренька. Выделили из массы. А ведь мог закончить свои дни простым счетоводом или зоотехником.

Поэтому нужно назвать район Айетским. И никакой политики.