Kairat stayer Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 247

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:18 Цитата: Vital:

Птицу нужно убить. Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32483?1538384749 Птицу нужно убить. Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.Источник:



Печальный случай, жалко птицу. Перелётная, в Африку или другие тёплые края надо улететь, здесь или в лесу, зиму скорее всего не переживёт. Из навыков добрые люди научили только шапки воровать. Как вчера НГ указывали: Хищная птица ворует шапки в Костанае, хорошо, что бейсболки не ворует, специализируется на шапках.