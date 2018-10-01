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§ NG.kz
Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что в южной части Костаная появилась хищная птица, ворующая шапки у детей, "НГ" сообщили читатели. За комментарием мы обратились к научному сотруднику отдела природы областного историко-краеведческого музея Андрею АНДРЮЩЕНКО.
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§ 211
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4817
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он клювом проткнет ребеночку в шапочке глаз...
Ваше сердобольство, товарищи люди, еще страшнее и опаснее чем подкармливаемые вами собаки на помойках, которые на смерть детей загрызают или птицы, которые могут проткнуть дитятке черем или выколоть лапами глаз..
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§ arman_kst
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6208
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Согласен. Ребенок испугается. Проявит агресию. Птица начнет дратся, клювать. Нанесет травму ребенку. Ребенка повезут в больницу где ему сделают китайский укол, ребенок умрет. Птицу нужно убить. Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.
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§ Kairat stayer
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Kairat stayer


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Сообщений: 247
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Птицу нужно убить. Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32483?1538384749


Печальный случай, жалко птицу. Перелётная, в Африку или другие тёплые края надо улететь, здесь или в лесу, зиму скорее всего не переживёт. Из навыков добрые люди научили только шапки воровать. Как вчера НГ указывали: Хищная птица ворует шапки в Костанае, хорошо, что бейсболки не ворует, специализируется на шапках.
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* Sniper
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перелётная, в Африку
-у нас же футболист африканец, скоро поедет домой. Хай отвезет птичку попутным грузом.
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