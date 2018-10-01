Undead Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по городу #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 953

Регистрация: 23.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:23 Цитата: 211:

Они везде катаются, по всяким мероприятиям круглый год, не работают, их что, родители кормят что ли до сих пор..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32474?1538370876 Они везде катаются, по всяким мероприятиям круглый год, не работают, их что, родители кормят что ли до сих пор..Источник:

Они, в основном, работают, как и все. Для поездок есть выходные и отпуски.



[Исправлено: Undead, 01.10.2018 - 11:40]