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§ NG.kz
Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по городу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мотоциклисты остановились у дворца бракосочетания, на ступенях которого сделали общее фото на память. Скопление техники привлекло внимание окружающих, в том числе новобрачных. Традиционно желающим сфотографироваться на мотоциклах не отказывали.
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* Sniper
Re: Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радуются бедолаги, что не попали в этом году под колеса движущегося транспорта. :-) :-( ;-) :lol:
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§ 211
Re: Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4808
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они везде катаются, по всяким мероприятиям круглый год, не работают, их что, родители кормят что ли до сих пор..
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§ Xacatel
Re: Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 01.10.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благо в этом году по меньше шумели по ночам, чем в прошлые года.
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§ Undead
Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по городу
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 01.10.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Они везде катаются, по всяким мероприятиям круглый год, не работают, их что, родители кормят что ли до сих пор..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32474?1538370876

Они, в основном, работают, как и все. Для поездок есть выходные и отпуски.

[Исправлено: Undead, 01.10.2018 - 11:40]
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