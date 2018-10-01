maxsaf Re: Переименование района и села, носящих имя большевика... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 127

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:19 А что толку, там хоть в лепешку расшибись, протестуя. Говорят же, в принятии решения участвовали только депутаты районного маслихата, хотя наверняка все решено было заранее. Публичное слушание нужно было лишь для того, чтобы подстраховаться, прощупать почву. А поскольку возражения звучали очень вяло, на баррикады никто не лез - объявили единогласное принятие решения. Доводы в поддержку были даже и не обязательны. А те, кто мог бы что-то возразить против переименования - у них и без того проблем хватает.