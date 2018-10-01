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≡ Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поводом для обсуждения послужила просьба акима Тарановского района к маслихату рассмотреть предложение группы граждан о том, чтобы району присвоили имя Беймбета Майлина. Инициативу обсудили члены постоянных комиссий районного маслихата.
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§ 211
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4808
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это просто замечательно..
25 лет прошло, чего вы боитесь, не будем напоминать, но это конкретный и прагматичный выбор..
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§ 211
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4808
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы послушать наших несоглашсек, которые не отличились во времена переименования одноименной улицы в Костанае..
Будут челом себя бить в интенете?
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* Sniper
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу уэддина, Виктора Янговича, электроника и прочих в зале, как хотелось бы послушать в живую их возражения. 8-) :-o :oops: :-x :-x :-x :-x
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§ maxsaf
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что толку, там хоть в лепешку расшибись, протестуя. Говорят же, в принятии решения участвовали только депутаты районного маслихата, хотя наверняка все решено было заранее. Публичное слушание нужно было лишь для того, чтобы подстраховаться, прощупать почву. А поскольку возражения звучали очень вяло, на баррикады никто не лез - объявили единогласное принятие решения. Доводы в поддержку были даже и не обязательны. А те, кто мог бы что-то возразить против переименования - у них и без того проблем хватает.
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§ юля елиссева
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.10.18 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, что же! Да здравствует, Луномясовка! И жители ее луномясинцы!
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§ 211
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4808
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки Тарановка привычнее..
Конечно не ного жаль, что все советское и названия в том числе от нас уходят, но, сами как говорится виновны..
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§ директор пляжа
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.10.18 - 09:54
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5541
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.10.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
25 лет прошло, чего вы боитесь

чур меня, чур... в Мереке Заканыча бе...т.е. бибигулька вселился!
Цитата:
Sniper:
Не вижу

Дык смотрите Бакчан Ку...ов на спящую бюджетную массовку раболепных и дежурных фантазёров-историков, вам с ними вариться в этой навозной яме...
хотя откуда навоз-то... животноводство похе...ли, а за 27 лет незалэжности развести не в состоянии.
Ну а теперь то "заживут"... под другой вывеской и с блескучим фонтаном, к которому чтобы придти надо галоши одевать, чтобы пятки грязные скрыть...
несчастный народишко, однако...
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* Sniper
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на спящую бюджетную массовку раболепных и дежурных фантазёров-историко

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780715&topic_id=35708&forumid=1#780715

я, то как раз был на этом мероприятии по работе, думал приедут из города наши форумные ораторы. Растормошат людей смелыми речами. Трусоват народишко форумный.((((((
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§ arman_kst
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо хоть не Аят. Давайте переименуем Костанай? ))
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§ Мейрам
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 01.10.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше проблем в районе нет?
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§ юля елиссева
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.10.18 - 11:34
Комментарий проходит проверку.
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