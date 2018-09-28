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§ NG.kz
«Как миска борща, полная с верхом»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поле располагается на землях ТОО «Трояна» в Федоровском районе. Хозяйство вместе с 8 другими из разных областей Казахстана участвует в эксперименте по дифференцированному внесению удобрений. Научное сопровождение обеспечивает аграрно-технический университет им. Сейфуллина.
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§ Sniper
Re: «Как миска борща, полная с верхом»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что является предшественником огурца?
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§ Vital
Re: «Как миска борща, полная с верхом»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6204
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.09.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Троянда это которое не куда деньги девать? Это тот что цех открыл не кому не нужный по производству ваты из льна. Ясно. Наверно они 40 000 000 выделили на нового батыра в карабалыке.
Так вот. Люди умные давно используют технологию удобрения полей. Я лично присуствовал при этом этой весной. Урожай у нормальных пацанов супер. Без ваших научных сотрудников.
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§ Sniper
Re: «Как миска борща, полная с верхом»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Без ваших научных сотрудников.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=636&storyid=24677

Какая там наука? Ту тележку, которую они купили, уже лет 15 рекламируют на Западе. И успешно ее пользуются. Загрузил в отсеки удобрения и поехал на поле. На каждый кв.метр почвы высыпается только то удобрение, которое здесь не хватает. :-o :oops: 8-)
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