Vital Re: «Как миска борща, полная с верхом» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6204

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:03 Троянда это которое не куда деньги девать? Это тот что цех открыл не кому не нужный по производству ваты из льна. Ясно. Наверно они 40 000 000 выделили на нового батыра в карабалыке.

Так вот. Люди умные давно используют технологию удобрения полей. Я лично присуствовал при этом этой весной. Урожай у нормальных пацанов супер. Без ваших научных сотрудников.