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§ NG.kz
Хищная птица ворует шапки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые подробности о поведении хищной птицы, летающей во дворах Костаная сообщили читатели "НГ" на редакционный WhatsApp. Читатели считают, что птица, судя по ее поведению, жила с людьми.
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§ Vital
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6204
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я где то читал что те дикие животные которые доверчивые к людям БОЛЬНЫ. И соответсвенно опасно с ними контактировать. Я в этой теме не профи. Может амдускиес лучше расскажит
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§ Добрый человек
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 01.10.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дружит с сроками и воронами.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32478сроками
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§ arman_kst
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На воре и шапка горит"
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