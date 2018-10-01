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§ NG.kz
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поводом для обсуждения послужила просьба акима Тарановского района к маслихату рассмотреть предложение группы граждан о том, чтобы району присвоили имя Беймбета Майлина. Инициативу обсудили члены постоянных комиссий районного маслихата.
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§ 211
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это просто замечательно..
25 лет прошло, чего вы боитесь, не будем напоминать, но это конкретный и прагматичный выбор..
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§ 211
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы послушать наших несоглашсек, которые не отличились во времена переименования одноименной улицы в Костанае..
Будут челом себя бить в интенете?
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