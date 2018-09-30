211 В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4805

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:58 Цитата: Menden1968:

Идиот или претворяешься.....по ходу лыжи у тебя не едут





Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780706&topic_id=35704&forumid=1&1538333762 Идиот или претворяешься.....по ходу лыжи у тебя не едутИсточник:

Вот видишь..

Все вы говорите одно и то же..

А по сути то?

Потому то я и за остановку, она ни сделает хуже, а и наоборот, выявит таких как такие как вы?..



[Исправлено: 211, 01.10.2018 - 01:14]