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§ NG.kz
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил случаи, в которых полиция может остановить автовладельцев, пообещав бороться с остальными незаконными остановками.
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§ 211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Идиот или претворяешься.....по ходу лыжи у тебя не едут


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780706&topic_id=35704&forumid=1&1538333762

Вот видишь..
Все вы говорите одно и то же..
А по сути то?
Потому то я и за остановку, она ни сделает хуже, а и наоборот, выявит таких как такие как вы?.. :oops:

[Исправлено: 211, 01.10.2018 - 01:14]
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