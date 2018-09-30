Цитата: Сыкымы:Ты дурака-то не включай. Всё ты прекрасно понял, о чём - я.

Если адрес на доме - то помогает учить казахский, а если на соке - не помогает. И вообще все, что написано на соке - не помогает, поотому что это не сок, а вода с юпи. Вот, как-то так.