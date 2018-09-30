Menden1968 Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 88

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:59 Приехал в том году в июле месяце на своей машине в Кустанай,ну про то как от Каерака блюстители порядка бабло трясут рассказывать не буду о Комсомольских законниках не по наслышке знаем.Возвращался как то ночью от родственников где то в час ночи ,поварачиваю на лево с кривого магазина Дащанова на Железнодорожную едет в далеке встречная можно было проскачить ,решил подождать пропустить,думаю могут быть блюстители и точно тук ткак тут.Повернул налево вижу сирена замигала жене говорю это по наши души.Я и разгонятся не стал остановился стою подьезжают сзади.Подходит говорит документы пажалуйста пару минут смотрел потом говорит а где тех. осмотр,я говорю на номерном знаке сзади сверху этикетка и в техпаспорте стоит печать прохождения тех. осмотра июнь месяц 2017 и есть у меня бумага о прохожнении тех.осмотра показать нет не надо.Затем отдаёт документы и говорит досвидания.Жена у меня спрашивает а что это было?Я говорю жене мы ведь в Казахстане ведать так у них работает полиция......вот только до сих пор не пойму зачем ему в час ночи понадабился мой тех.осмотр кто может обьяснить,они что по ночам у вас ездиют и проверяют тех. осмотры