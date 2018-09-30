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§ NG.kz
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил случаи, в которых полиция может остановить автовладельцев, пообещав бороться с остальными незаконными остановками.
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§ drakon
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё ни Разу не читал в НГ, сообщения
о проведении ОПМ, Полицией. Или НГ,
специально их не печатает.
Зам. Министра, врать - не может... :lol:
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* Menden1968
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехал в том году в июле месяце на своей машине в Кустанай,ну про то как от Каерака блюстители порядка бабло трясут рассказывать не буду о Комсомольских законниках не по наслышке знаем.Возвращался как то ночью от родственников где то в час ночи ,поварачиваю на лево с кривого магазина Дащанова на Железнодорожную едет в далеке встречная можно было проскачить ,решил подождать пропустить,думаю могут быть блюстители и точно тук ткак тут.Повернул налево вижу сирена замигала жене говорю это по наши души.Я и разгонятся не стал остановился стою подьезжают сзади.Подходит говорит документы пажалуйста пару минут смотрел потом говорит а где тех. осмотр,я говорю на номерном знаке сзади сверху этикетка и в техпаспорте стоит печать прохождения тех. осмотра июнь месяц 2017 и есть у меня бумага о прохожнении тех.осмотра показать нет не надо.Затем отдаёт документы и говорит досвидания.Жена у меня спрашивает а что это было?Я говорю жене мы ведь в Казахстане ведать так у них работает полиция......вот только до сих пор не пойму зачем ему в час ночи понадабился мой тех.осмотр кто может обьяснить,они что по ночам у вас ездиют и проверяют тех. осмотры
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§ drakon
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
,они что по ночам у вас ездиют и проверяют тех. осмотры

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32448

Видать днём - не успевают. Если я правильно - помню,
им запрещено проверять техосмотры, могу и ошибаться... :lol:
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§ 211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то пусть останавливают и пусть гоняют водятелов..
Расслабились больно..
Бухих и натырканных героином стало гонять еще больше..
Вон недавно не остановили вовремя, он чуть ребенка не убил пьяный вдупль, полиция его в Рудном на пешеходе из машины вытащили и понесли, потому как тот уже ходить не мог..
А сбил бы, людишки первыми бы кричали, куда смотрит полиция и почему вовремя не проверила..
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§ Азамат Лисов
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 30.09.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОПМ так много всевозможных, что по сути они проводятся они 300 дней в году
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* Menden1968
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бухих и натырканных героином стало гонять еще больше.

Всё правильно я приехал за 5 тыс. км . чтобы погонять и на тыкаться героином на немецких номерах... я здесь не могу по автобанам погонять...
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§ drakon
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
я здесь не могу по автобанам погонять...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780683&topic_id=35704&forumid=1#780683

Да, тут на Автобанах каждые 5 км. - Полицейский
Пост... :-o
Ой извините - стоянки, большинство с - туалетом... :lol:
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§ 211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Всё правильно я приехал за 5 тыс. км . чтобы погонять и на тыкаться героином

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780684&topic_id=35704&forumid=1&1538311472

Слушай, на ваших европейских номерах тут полным полно всяких аферистов, впаривающих посуду и какие то духи и еще айфоны по 40 тысяч тенге, последних марок..
Видал их, одеты интеллигентно, но мошенники..
Еще на себя говорят Эвропэйцы..
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§ bgb
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.09.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Еще на себя говорят Эвропэйцы..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32448

европейцы и славяне - очень разные люди!
на территории ссср европейцами были только прибалты. за это их в армии уважали и гнобили...)))
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* Menden1968
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушай, на ваших европейских номерах тут полным полно всяких аферистов, впаривающих посуду и какие то духи и еще айфоны по 40 тысяч тенге, последних марок..
Видал их, одеты интеллигентно, но мошенники..
Еще на себя говорят Эвропэйцы.

Не знаю кто там приезжает и втюхивает вам посуду и всякую туфту.....я приезжал не с целью разведи лоха. У меня были другие цели.Ты бы у еНтих эвропейцах пачпарта проверил...дейсвительно они эвропейцы.....может братва залётная, да и до Урала то в нас эвропа.И если одет интеллигентно то мошейник и эвропеец.Вот у тебя логика.Получается кто к нам приезжает с другим разрезом глаз и цвета кожи значит террорист.
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* Menden1968
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё Марик у нас по крайней мере полицаи не ездят в черте города с радаром и не шакалят .Без причин здесь менты не тормозят.И постов тут как у вас Комсомольце нету.Да восточноевропейцев останавливаю потому что таскают котрабанду всякую типа сигарет и много воруют лисапеды и многое другое что по их мнению плохо лежит.
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§ 211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
приезжал не с целью

Ну вот кто тебя знает?
У тебя на лбу, то есть на лобовом это вписано?
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§ 211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
ещё Марик у нас по крайней мере полицаи не ездят в черте города с радаром и не шакалят

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35704&post_id=780703&order=0&viewmode=flat&pid=780702&forumid=1#780703

У вас людишки соблюдают и Чтут его величество Закон..
У нас им пренебрегают..
Разницу ощЮщаешь?
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* Menden1968
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот кто тебя знает?
У тебя на лбу, то есть на лобовом это вписано?

Идиот или претворяешься.....по ходу лыжи у тебя не едут
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