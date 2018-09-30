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§ NG.kz
Авария на Баймагамбетова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео аварии, произошедшей сегодня окло 8 утра на перекрестке улиц Л. Беды и Баймагамбетова прислал подписчик "НГ" в Instagram.
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§ bgb
Re: Авария на Баймагамбетова
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.09.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как всегда: пацаны на тазах - непременные участники подобного действа...
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