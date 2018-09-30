/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Учим казахский язык!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Учим казахский язык!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33863
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил вчера ребенку сок с трубочкой в супермаркете "Астыкжан", ребенок учится в первом классе и говорит почему на казахском языке написано " синее яблоко" , а на русском "зеленое яблоко"?
Читать новость

* drakon
Учим казахский язык!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тут всё - есть, как в Греции, но синих
яблок я не видел,красные есть,вот

И сок, наверное от них красный - будет... :lol:

[Исправлено: drakon, 30.09.2018 - 14:55]
Профайл

§ Rexyn
Re: Учим казахский язык!
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 60
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такая штука, контекстом называется. И многозначность еще есть... В моем детстве тоже переводили как синий.
А если посмотреть здесь, то в зависимости от того, что описывают, это слово еще начнет переводиться как "серый"
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BA/
Профайл

§ Rexyn
Re: Учим казахский язык!
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 60
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 30.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще можете вот здесь почитать длиннопост. Очень интересно
https://pandaland.kz/blogs/interesno-66/life-story-68/dlinnopost-o-sinem-paradokse-kazahov
Профайл

§ 211
Учим казахский язык!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4799
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем тут Учим казахский язык?
Иди и спроси это у производителя соков, он чо там, образованием занимается?
Учат языки не на рекламах отнюдь и вообще это не сок, если докопаться до слов, это вода, смоченная американскими Юпи добавками..
Профайл

§ Сыкымы
Учим казахский язык!
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.09.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Учат языки не на рекламах отнюдь и в

И не на табличках с адресом. Так?
Профайл

§ 211
Учим казахский язык!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4799
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

И не на табличках с адресом.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780689&topic_id=35705&forumid=1&1538314873

Адрес написан на языке производителя и рядом перевод как понимаю прилагается..
Разумеется, я сколько не читал эти адреса пива, молока, язык их западненский до сих пор не выучил..
И не задавался н когда вопросом, о том что учим французский или немецкий язык или язык латвийских шпротов..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Учим казахский язык!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10973
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.09.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенность тюркских языков. Вроде, если зеленый природного происхождения, то это слово применяется.
Профайл

§ Сыкымы
Учим казахский язык!
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.09.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Адрес написан на языке производителя и ряд

Ты дурака-то не включай. Всё ты прекрасно понял, о чём - я.
Профайл

§ Сабыр
Re: Учим казахский язык!
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Латиница нас спасёт)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 0
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх