Горожанин_kst Re: Орел в костанайском дворе #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1268

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:12 Всё лето орлы над дачами Пригородными кружили. Голубей диких били, и чаек с ближайшей свалки, которую на водосборе костанайском открыли. Санитары природы(ЭТ я про орлов), те кто свалку эту санкционировал, те конечно просто бессеребренники и завзятые человеколюбцы, однозначно. А как ещё, если не заботой о жителях города назвать организацию свалки в таком месте?

А орлёнок, похоже из "присвалочного" выводка, вот до города долетел.