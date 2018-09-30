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§ NG.kz
Орел в костанайском дворе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33863
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и фото, на котором во дворе жилого дома в 5-м микрорайоне летает орел, на редакционный WhatsApp "НГ" прислал читатель.
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§ drakon
Re: Орел в костанайском дворе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Ветеринар - приехал?... :-o
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§ 211
Re: Орел в костанайском дворе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4799
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что то страшное..
Нет, это Дракон и сейчас изрыгнет на Готэм свое адское пламя..
П.Эс..
Полиция оштрафовала его на сколько МРП?
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§ Горожанин_kst
Re: Орел в костанайском дворе
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 30.09.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё лето орлы над дачами Пригородными кружили. Голубей диких били, и чаек с ближайшей свалки, которую на водосборе костанайском открыли. Санитары природы(ЭТ я про орлов), те кто свалку эту санкционировал, те конечно просто бессеребренники и завзятые человеколюбцы, однозначно. А как ещё, если не заботой о жителях города назвать организацию свалки в таком месте?
А орлёнок, похоже из "присвалочного" выводка, вот до города долетел.
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