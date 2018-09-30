211 Учим казахский язык! #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4799

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:43 Цитата: Сыкымы:



И не на табличках с адресом.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780689&topic_id=35705&forumid=1&1538314873 И не на табличках с адресом.Источник:

Адрес написан на языке производителя и рядом перевод как понимаю прилагается..

Разумеется, я сколько не читал эти адреса пива, молока, язык их западненский до сих пор не выучил..

И не задавался н когда вопросом, о том что учим французский или немецкий язык или язык латвийских шпротов..