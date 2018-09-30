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§ NG.kz
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33863
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил случаи, в которых полиция может остановить автовладельцев, пообещав бороться с остальными незаконными остановками.
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* drakon
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё ни Разу не читал в НГ, сообщения
о проведении ОПМ, Полицией. Или НГ,
специально их не печатает.
Зам. Министра, врать - не может... :lol:
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§ Menden1968
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968


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Сообщений: 85
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехал в том году в июле месяце на своей машине в Кустанай,ну про то как от Каерака блюстители порядка бабло трясут рассказывать не буду о Комсомольских законниках не по наслышке знаем.Возвращался как то ночью от родственников где то в час ночи ,поварачиваю на лево с кривого магазина Дащанова на Железнодорожную едет в далеке встречная можно было проскачить ,решил подождать пропустить,думаю могут быть блюстители и точно тук ткак тут.Повернул налево вижу сирена замигала жене говорю это по наши души.Я и разгонятся не стал остановился стою подьезжают сзади.Подходит говорит документы пажалуйста пару минут смотрел потом говорит а где тех. осмотр,я говорю на номерном знаке сзади сверху этикетка и в техпаспорте стоит печать прохождения тех. осмотра июнь месяц 2017 и есть у меня бумага о прохожнении тех.осмотра показать нет не надо.Затем отдаёт документы и говорит досвидания.Жена у меня спрашивает а что это было?Я говорю жене мы ведь в Казахстане ведать так у них работает полиция......вот только до сих пор не пойму зачем ему в час ночи понадабился мой тех.осмотр кто может обьяснить,они что по ночам у вас ездиют и проверяют тех. осмотры
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* drakon
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
,они что по ночам у вас ездиют и проверяют тех. осмотры

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32448

Видать днём - не успевают. Если я правильно - помню,
им запрещено проверять техосмотры, могу и ошибаться... :lol:
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§ 211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4795
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то пусть останавливают и пусть гоняют водятелов..
Расслабились больно..
Бухих и натырканных героином стало гонять еще больше..
Вон недавно не остановили вовремя, он чуть ребенка не убил пьяный вдупль, полиция его в Рудном на пешеходе из машины вытащили и понесли, потому как тот уже ходить не мог..
А сбил бы, людишки первыми бы кричали, куда смотрит полиция и почему вовремя не проверила..
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§ Азамат Лисов
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 30.09.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОПМ так много всевозможных, что по сути они проводятся они 300 дней в году
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§ Menden1968
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968


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Сообщений: 85
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бухих и натырканных героином стало гонять еще больше.

Всё правильно я приехал за 5 тыс. км . чтобы погонять и на тыкаться героином на немецких номерах... я здесь не могу по автобанам погонять...
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* drakon
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
я здесь не могу по автобанам погонять...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780683&topic_id=35704&forumid=1#780683

Да, тут на Автобанах каждые 5 км. - Полицейский
Пост... :-o
Ой извините - стоянки, большинство с - туалетом... :lol:
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