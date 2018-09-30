Добринцофф Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6189

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:45 Цитата: Сабыр:

Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780655&topic_id=35702&forumid=1#780655 Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??Источник:

Объясняю,возьмём для примера 100000 долларов среднестатистический вклад казахстанца.

Отсчёт начнём с допустим с июня 2016г ,курс в это время 330тнг\доллар

Итак Сабыр свои 100000 зелёных положит на валютный депозит доходность 1%

Марик переведёт $100000 в тенге ,получиться 33млн и положит на депозит под 14% вместе с капитализацией получиться 14.9%

С июня 2016г по сентябрь 2018г получается 28месяцев

Воспользуемся депозитным калькулятором и увидим ,что Сабыр

за этот период получит процентами $2359.

А Марик заработает процентами 12662772 и общая сумма его депозита составит 45662772 теперь мы разделим 45662772 на сегодняшний курс 363тнг и получим 125792 доллара

Итого вывод Сабыр за 28 месяцев, храня деньги в долларах заработал $2359

Марик рискнул и заработал $25792 ,разница $23433 и это в твёрдой валюте.

А если учесть что недвижимость за этот период особо не подорожала то Марик на доход от своего тенгового депозита может купить ещё 4-5 квартир в Рудном,ну а Сабыр на свои $2359 ни одной.