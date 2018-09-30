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§ NG.kz
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк Казахстана планирует разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты. У золота в качестве инструмента для инвестиций, как подчеркивают эксперты, есть плюсы и минусы.
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§ Сабыр
Re: Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??
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§ elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Хорошая идея однако!
Ещё 10-ть лет назад можно было за 7-8-мь теньге евро купить, а сегодня за 400 продать. :lol: Этоже более чем 40-кратное увеличение капитала 8-)
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§ Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6189
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.09.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780655&topic_id=35702&forumid=1#780655

Объясняю,возьмём для примера 100000 долларов среднестатистический вклад казахстанца.
Отсчёт начнём с допустим с июня 2016г ,курс в это время 330тнг\доллар
Итак Сабыр свои 100000 зелёных положит на валютный депозит доходность 1%
Марик переведёт $100000 в тенге ,получиться 33млн и положит на депозит под 14% вместе с капитализацией получиться 14.9%
С июня 2016г по сентябрь 2018г получается 28месяцев
Воспользуемся депозитным калькулятором и увидим ,что Сабыр
за этот период получит процентами $2359.
А Марик заработает процентами 12662772 и общая сумма его депозита составит 45662772 теперь мы разделим 45662772 на сегодняшний курс 363тнг и получим 125792 доллара
Итого вывод Сабыр за 28 месяцев, храня деньги в долларах заработал $2359
Марик рискнул и заработал $25792 ,разница $23433 и это в твёрдой валюте.
А если учесть что недвижимость за этот период особо не подорожала то Марик на доход от своего тенгового депозита может купить ещё 4-5 квартир в Рудном,ну а Сабыр на свои $2359 ни одной.
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§ elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро. 2018-ый 400 за евро (примерно 20%). А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли :lol:

[Исправлено: elektron, 30.09.2018 - 10:28]
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§ elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:20
Комментарий удален модератором.
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§ Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6189
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780665&topic_id=35702&forumid=1#780665

Ну так ,а если.....Всегда нужно вовремя зайти и вовремя выйти.
Я знаю кучу людей которые даже в 2014 депозиты в тенге держали,когда уже очевидно было, что вот вот обвал случится.
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§ elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс, не в курсе был, что ссылки скидывать нельзя! 8-)
Но можно просто через гугл набрать: "wall street euro tenge"
В графике поставить "max" и проследить курс с 2008-го года ;-)
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§ elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну так ,а если.....

То да согласен, знал бы прикуп, жил бы в сочи! ;-)
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§ Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6189
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.09.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35702&post_id=780667&order=0&viewmode=flat&pid=780666&forumid=1#780667

Я доллар считал на июнь месяц, курс евро в 2016г в июне был 374тнг.
Ну и вообще валют много и вариантов заработать или влететь то же ,но товарищ Сабыр писал именно про доллар ,поэтому и расчёты в $.
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