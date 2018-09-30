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§ NG.kz
Учим казахский язык!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил вчера ребенку сок с трубочкой в супермаркете "Астыкжан", ребенок учится в первом классе и говорит почему на казахском языке написано " синее яблоко" , а на русском "зеленое яблоко"?
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* drakon
Учим казахский язык!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14685
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тут всё - есть, как в Греции, но синих
яблок я не видел,красные есть,вот

И сок, наверное от них красный - будет... :lol:

[Исправлено: drakon, 30.09.2018 - 14:55]
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§ Rexyn
Re: Учим казахский язык!
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 60
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такая штука, контекстом называется. И многозначность еще есть... В моем детстве тоже переводили как синий.
А если посмотреть здесь, то в зависимости от того, что описывают, это слово еще начнет переводиться как "серый"
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BA/
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§ Rexyn
Re: Учим казахский язык!
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 60
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 30.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще можете вот здесь почитать длиннопост. Очень интересно
https://pandaland.kz/blogs/interesno-66/life-story-68/dlinnopost-o-sinem-paradokse-kazahov
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