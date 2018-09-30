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§ NG.kz
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33861
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил случаи, в которых полиция может остановить автовладельцев, пообещав бороться с остальными незаконными остановками.
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* drakon
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14683
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё ни Разу не читал в НГ, сообщения
о проведении ОПМ, Полицией. Или НГ,
специально их не печатает.
Зам. Министра, врать - не может... :lol:
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