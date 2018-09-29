Цитата: drakon:

свиней желудями - кормят.

А у вас ни того, ни этого...



ты не прав.

в Мичурине, где я жил, по молодости, на берегу озера,

сто метров от моего дома, где Брежнев был, Горбачев... и прочая ...

среди прочего стоял ряд дубов. с противоположной стороны дачи.

мы там желуди не собирали, зачем, но в руках держали.