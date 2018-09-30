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§ NG.kz
На трассе Костанай Федоровка опрокинулась фура
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33861
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ДТП на трассе Костанай-Федоровка прислала на вотсап "НГ" Дарина Жумабекова. Она сообщила, что видео было сделано сегодня в 16:15 за селом Шеминовское.
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§ сайлау курманов
Re: На трассе Костанай Федоровка опрокинулась фура
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.09.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может ветер свалил , вчера у беседки во дворе крышу сорвало
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* drakon
Re: На трассе Костанай Федоровка опрокинулась фура
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14683
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
может ветер свалил

Да, наверное, фура - пустая.
Ничего нет, и стырить - нечего... :lol:
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§ Sniper
На трассе Костанай Федоровка опрокинулась фура
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.09.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаю Дракоша твои страдания.В своей Аятовке)))) небось ничего не покупал.))))
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§ elektron
На трассе Костанай Федоровка опрокинулась фура
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2012
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Чего понимаем? причём тут Аят? Дохтер вы вообще в состоянии по существу хоть иногда, хоть что то нести? или заразно это? :lol:
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